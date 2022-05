RJ: Homem de 68 anos invade loja e tenta colocar fogo na ex-companheira

Um homem de 68 anos é acusado de tentar atear fogo na ex-companheira dentro de uma loja no centro de Petrópolis, na região serrana no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (17), a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o homem, que não teve a identidade revelada. As informações são da TV Globo.

De acordo com a Polícia Civil, o homem entrou no estabelecimento e jogou combustível na vítima. Imagens das câmeras, porém, mostram que a mulher conseguiu correr e escapar do suspeito. Agora, o acusado é procurado pelos agentes por tentativa de feminicídio.





Em entrevista ao G1, a delegada responsável pelo caso disse que a vítima relatou o fim do relacionamento de 20 com o homem, que não aceitou o término. No mesmo dia do crime, policiais fizeram buscas na casa do suspeito, mas não o encontraram.

De acordo com a vítima, em depoimento, ela já chegou a pedir uma medida protetiva contra o ex-marido e que possui uma filha com ele.