RJ: Guarda-sol é arrastado por ventania e perfura ombro de turista

O turista Carlos Roberto Pacheco, de 57 anos, foi atingido por um guarda-sol na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ), na sexta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ventos fortes que atingiram o local fizeram com que o guarda-sol se erguesse no ar e a madeira do cabo quebrasse. A peça solta atravessou as costas do banhista, na altura do ombro direito. As informações são do Uol e do G1.







Equipes do 18º GBM socorreram o turista ainda na praia. O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal São José Operário. Em nota ao G1, a prefeitura informou que o paciente deu entrada na unidade de saúde em estado estável, com uma perfuração na axila direita.

“Ele foi encaminhado para fazer exames de imagem e para avaliação cirúrgica, para a retirada de um pedaço do material do guarda-sol alojado na área atingida”, informou o município.