RJ: Grupo Revelação faz entrega de doações arrecadas durante live

O Grupo Revelação entregou nesta quarta-feira (27) para os moradores do Morro do Timbau, no Complexo da Maré (RJ), 10 toneladas de alimentos e itens de higiene doados durante a live beneficente do último domingo (24).

Ainda foram arrecadados durante as nove horas de transmissão, R$ 9 mil reais, cem caixas de leite, além de 200 cestas básicas, 300 máscaras, entre outros itens,

“É muito legal ajudar. Ao mesmo tempo você acaba ficando triste, por não poder ajudar mais e à todos. Mas o pouco que cada um faz, com certeza faz muita diferença. Então temos que agradecer muito aos nossos fãs e amigos por nos proporcionar essa possibilidade de ajudar quem está precisando nesse momento”, revelou o músico do grupo Rogerinho.