RJ: Gêmeos de 21 anos morrem afogados em praia; Flamengo fará homenagem

Os gêmeos Diego e Diogo Lima, de 21 anos, morreram afogados na noite de segunda-feira (4) na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Os jovens estavam acompanhados de duas amigas. De acordo com testemunhas, Diogo foi o primeiro a entrar no mar e começou a se afogar. Diego tentou ajudar, mas ambos foram arrastados pela correnteza. As informações são do RJTV, da TV Globo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os militares tentaram reanimar as vítimas, mas eles não resistiram. Torcedores fanáticos do Flamengo, os dois trabalhavam em uma loja de construção em Duque de Caxias e tinham o sonho de serem policiais civis. Diogo estudava Direito, já Diego era estudante de Pedagogia.

Após a morte dos irmãos, Guilherme Medeiros, de 22 anos, amigo das vítimas, publicou nas redes sociais um pedido para que o Flamengo realizasse um minuto de silêncio na partida desta quarta-feira (6) contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Oi, @Flamengo! Meus dois amigos morreram na madrugada do dia 5 de janeiro, eles eram fanáticos pelo clube. Poderiam fazer uma homenagem nesse próximo jogo fazendo um minuto de silêncio? Por favor! Eles merecem muito isso. Marquem os jogadores gente! Eles merece!! 😭 pic.twitter.com/jviEcoYuIl — guilherme (@playmedeiros_) January 5, 2021

A publicação já teve mais de 30 mil curtidas e mais de 8 mil compartilhamentos. Em nota, a assessoria do clube confirmou que o Flamengo prestará homenagem aos dois.

Veja também