RJ: Gari de 61 anos é baleada enquanto trabalhava

A gari Rosicler Gonzaga da Silva, de 61 anos, foi baleada no abdome enquanto trabalhava no Rio de Janeiro, no último sábado (28). A vítima passou por cirurgia e está internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. As informações são do R7.

A vítima foi baleada quando a Polícia Militar perseguia suspeitos. Agentes do Batalhão de Choque tentaram abordar dois veículos quando teriam sido atacados a tiros pelos criminosos. Durante a perseguição, um dos motoristas perdeu o controle da direção e colidiu com outro carro e um poste.





Os criminosos conseguiram fugir roubando outro automóvel, com exceção de um dos suspeitos, que foi detido. Ele foi levado para a 25ª DP (Engenho Novo).