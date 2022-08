RJ: Gabriel Monteiro tem candidatura a deputado federal contestada no TRE

Da Redação 09/08/2022 - 5:26 Compartilhe

O pre-candidato André Barros (PSOL) entrou com um pedido no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro para impugnar a candidatura do vereador Gabriel Monteiro (PL) a deputado federal. As informações são do portal UOL.

A reclamação de Barros e outros advogados se baseia no processo contra Monteiro que está em curso no Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio. Nele, o verador é acusado de estupro, assédio moral e sexual, além de gravar vídeos fazendo sexo com adolescentes.

“É uma medida de precaução, para que o Rio de Janeiro não eleja alguém que não tem condições de ter uma vida política”, disse Barros ao UOL.

Procurada pela publicação para comentar a ação, a assessoria de Gabriel Monteiro afirmou que “não vai se pronunciar sobre o fato”. Como ainda não foi condenado, ele não perdeu os direitos políticos e, assim, pode se candidatar ao novo cargo.

No início do mês, ex-assessores do vereador declararam que ele praticava sexo com menores de idade e até mesmo na presença de funcionários. O Conselho de Ética, assim, pediu sua cassação do mandato.