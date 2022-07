RJ: Família mantida em cárcere privado por 17 anos é resgata

A Polícia Militar resgatou na quinta-feira (28) uma mulher e dois filhos, de 19 e 22 anos, que eram mantidos em cárcere privado há 17 anos, no Rio de Janeiro (RJ). Conforme a PM, Luiz Antonio Santos Silva, marido da vítima, foi preso, após uma denúncia anônima. As informações são do G1.







De acordo com a mulher, os três sofriam violência física e psicológica de forma permanente e chegavam a ficar três dias sem comer. Aos agentes, ela contou ainda que o marido nunca permitiu que ela trabalhasse e que os filhos frequentassem a escola.

O homem deve responder por sequestro ou cárcere privado; vias de fato; maus-tratos e tortura. Segundo vizinhos da família, o homem era conhecido como DJ, pois costumava colocar o som alto para abafar os gritos de socorro.

Após serem retirados da casa, a mulher e os dois filhos foram levados para uma unidade de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a mulher e os filhos apresentavam quadro de desidratação e desnutrição grave e estão recebendo o atendimento necessário, além do acompanhamento dos serviços social e de saúde mental. O caso é investigado pela 43ª DP (Guaratiba).