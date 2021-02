RJ: Família busca por atriz e modelo de 25 anos desaparecida há oito dias

A família de Lohany Façanha Martins, de 25 anos, está procurando a jovem, que desapareceu no último dia 2, no Rio de Janeiro. O caso foi registrado na Polícia Civil. A mulher mora no Rio desde 2019, onde trabalhava como atriz e modelo. As informações são do Uol.

De acordo com os parentes, que são de Macapá, desde o dia 2 de fevereiro, Lohany não foi para a agência de modelo, onde trabalhava, e nem na ONG que cuida de crianças carentes em favelas do Rio, na qual era voluntária. A amiga dela, com quem compartilha apartamento, também estaria sem informações do paradeiro da jovem.

Conforme a família, antes de desaparecer, a artista chegou a ligar para o ex-marido e conversar com a filha de 5 anos. “Todo mundo de lá está atrás dela. O celular não recebe ligações, nem olha mais nas redes sociais que sempre mantinha atualizadas”, disse ao Uol a mãe, a enfermeira Márcia Araújo, de 44 anos.Ainda segundo a família, a atriz enfrentou recentes problemas de saúde psicológica. No entanto, os parentes ressaltam que a atriz conseguiu superar a questão, o que torna o sumiço algo inexplicável. “Não sei o que aconteceu, se alguém fez algo com ela ou até mesmo se decidiu se enclausurar em algum lugar”, conclui a mãe. O Uol procurou a Polícia Civil para comentar o caso, mas ainda não recebeu retorno.

