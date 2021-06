RJ: Escultor de areia é indiciado por homofobia contra casal de influenciadores digitais

O auxiliar de escultor de areia Juliano Gomes Soares foi indiciado pelo crime de injúria qualificada em razão da orientação sexual contra um casal de influenciadores digitais no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações da 13ª DP (Ipanema), no último dia 23, o homem gritou frases com cunho homofóbico contra o DJ Felipe Ferreira, de 30 anos, e o apresentador Rafael Vieira, de 31. As informações são do jornal Extra.

O casal andava de mãos dadas pela orla de Copacabana quando foi alvo de comentários ofensivos. Parte dos xingamentos foram gravados pelo casal, que denunciou o caso na delegacia.

Em depoimento à polícia, Juliano admitiu ter gritado as frases, mas apenas “brincando” e não “querendo ofender” o casal. De acordo com a polícia, o auxiliar de escultor tem 17 anotações, por crimes como injúria, lesão corporal, ameaça e furto, e já foi preso seis vezes.

Conforme o delegado Felipe Santoro, responsável pelo caso, Juliano submeteu às vítimas a uma situação humilhante. “Não podemos tolerar atitudes homofóbicas, que atinjam diretamente a honra e a dignidade das pessoas. É importante alertar a sociedade para a importância de comparecer às delegacias para registrar esses crimes graves que atingem diretamente a comunidade LGBT para que a Polícia Civil possa combater esse tipo de discriminação”, afirmou ao jornal Extra.

