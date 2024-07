RJ: entregador dá bronca em inglês após cliente demorar para buscar comida; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 12:08 Para compartilhar:

Um entregador do Rio de Janeiro reclamou em inglês com um cliente estrangeiro após esperar vários minutos para o homem receber o delivery. Imagens da cena viralizaram nas redes sociais durante esta segunda-feira, 29, e mostram o brasileiro afirmando que possui tempo para desempenhar o trabalho e sua próxima entrega seria em Botafogo, bairro localizado na zona sul da capital fluminense.

🚨VEJA: No Rio, gringo pede lanche via aplicativo, deixa o entregador esperando por vários minutos, leva “bronca” (em inglês) do trabalhador e vídeo viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/aEzOtKsjhE — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 29, 2024

Na gravação, é possível perceber o brasileiro indignado com o tratamento que recebeu do estrangeiro. “Eu falo com você e você não está aqui, entende?”, questiona o entregador, afirmando que seu trabalho tem tempo e sua próxima entrega será em Botafogo. “Apenas por dez reais”, exclama o homem.

Posteriormente, o cliente repete “sem problemas”, o que é rebatido pelo entregador. Depois da confusão, o brasileiro volta a falar no telefone ainda com a entrega em mãos.