RJ: Empresário é executado a tiros em plena luz do dia

O empresário João Carlos da Costa, de 56 anos, foi executado a tiros no sábado (7) em plena luz do dia. Uma câmera de segurança registrou o assassinato que ocorreu na Estrada da Ilha, na zona oeste do Rio de Janeiro. As informações são do G1.





As imagens mostram João Carlos dirigindo uma picape. Ele subiu na calçada para fazer uma manobra e, nesse momento, uma moto se aproximou do veículo. O garupa efetuou alguns disparos. Os dois homens estavam de capacete.

João Carlos morreu na hora. Depois, investigadores da Delegacia de Homicídios (DH) encontraram um carregador de pistola 9mm, um celular e cerca de R$ 10 em espécie.

O empresário foi enterrado no domingo (8) no Cemitério da Ilha de Guaratiba. A família não quis comentar o assunto por estar muito abalada.