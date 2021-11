RJ: Em operação contra milícias, polícia resgata vítima que seria queimada viva

A Polícia Civil resgatou, na manhã desta terça-feira (16), uma pessoa que seria queimada viva por milicianos na favela dos Jesuítas, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. As informações são do g1.

Durante a operação, que envolveu policiais de diversas delegacias, 16 pessoas foram presas. Os agentes apreenderam galões de combustível que seriam usados no homicídio. Os executores do ato fugiram, mas a vítima foi salva e passa bem.

Entre os crimes investigados pela força-tarefa da Polícia Civil contra a milícia estão: cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações clandestinas de TV a cabo e de internet; comercialização de produtos falsificados e contrabando, entre outros.

