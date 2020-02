RJ: Dona de cartório falso é presa após realizar casamentos sem validade

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (4) um grupo responsável por realizar casamentos e entregar certidões falsas aos noivos. De acordo com as investigações, Myrian Maria de Souza Marins realizava as cerimônias falsas no cartório desde 2013. As informações são do jornal O Globo.

O cartório “Organização Religiosa Ministério Novo Céu Nova Terra” tinha sede na Zona Norte do Rio, mas o grupo também atuava em filias, como a do centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo a investigação, o falso cartório cobrava R$ 600 pela cerimônia religiosa com falsos efeitos civis. Os noivos eram atraídos pela promessa de um casamento completo e acabavam acreditando na documentação falsa entregue, que tinha até mesmo o brasão da república.

O grupo deve responder pelos crimes de estelionato, uso de insígnia ou brasão da república sem autorização e associação criminosa. Somadas, as penas para esses crimes podem ultrapassar 15 anos de prisão.