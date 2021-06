RJ: Dois policiais militares são mortos a tiros dentro de viatura

O cabo Helder Augusto Gonçalves Silveira, de 37 anos, e o soldado Sérgio Magalhães Belchior, de 31, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foram assassinados nesta quinta-feira (17), em Nova Iguaçu (RJ). As informações são do jornal Extra.

De acordo com a corporação, os policiais militares estavam dentro de uma viatura quando foram baleados. Os dois foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiram aos ferimentos.

Conforme os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), as armas dos PMs, um fuzil e uma pistola, foram levadas. Os agentes mortos eram lotados no 24º BPM (Queimados) e estavam cumprindo Regime Adicional de Serviço (RAS) no 20º BPM (Nova Iguaçu) quando foram atacados.

A Polícia Civil vai investigar o caso e uma perícia foi feita no local do crime. Os corpos dos policiais estão no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, o secretário da PM, coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro Rogério Figueiredo de Lacerda, lamentou a morte dos policiais e pediu para que os suspeitos se entreguem.

“Dou o recado a esses marginais: se entreguem e venham com as armas roubadas. Nós iremos prendê-los. Toda a Polícia Militar estará empenhada atrás de vocês”, disse Figueiredo.

Acordamos hoje com a inaceitável notícia da mortes de dois policiais militares no Rio de Janeiro: cb Helder e ss Belchior.



Dou o recado a esses marginais: se entreguem e venham com as armas roubadas. Nós iremos prendê-los. Toda a Polícia Militar estará empenhada atrás de vocês. pic.twitter.com/w8LV3ZuC2H — @pmerj (@PMERJ) June 17, 2021

Veja também