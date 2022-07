RJ: ‘Dei tiro nela, muitos’, diz homem preso por morte da ex-mulher

A Polícia Militar prendeu na terça-feira (26) Queven da Silva e Silva, acusado de matar a tiros a ex-mulher Sarah Jersey Nazareth Pereira, de 24 anos, no Rio de Janeiro. Em depoimento na delegacia, o homem confessou o crime. As informações são do G1.







“Dei um tiro na porta, subi, dei um tiro no portão, dei outro tiro na porta, entrei dentro do quarto, meu filho e minha filha deitados, o cara lá pelado, ela tinha corrido pro quarto da irmã dela, pedi para a irmã dela sair e matei ela. Dei tiros nela. Muitos”, disse o homem.

Video do criminoso Queven da Silva e Silva, de 26 anos, dizendo como matou a matar a ex-mulher, Sarah Jersey Nazareth, no Centro do Rio na madrugada desta terça-feira (26). pic.twitter.com/TwSTh9ZQok — Portal dos Procurados (@PProcurados) July 26, 2022

Conforme a PM, Queven foi preso por agentes do Bairro Presente. O homem teria ido de mototáxi até a casa da vítima e, depois, jogou a arma no valão do Rio Comprido.

De acordo com a Polícia Civil, Queven tem 47 passagens pela polícia, por crimes homicídio, roubo e tráfico, e mandados de prisão em aberto. O mandado mais recente foi expedido em abril de 2021 por roubo majorado (uso de arma de fogo mediante violência ou ameaça) pela 41ª Vara Criminal do Rio.

De acordo com testemunhas, Queven já chegou à rua atirando, subiu até o apartamento onde Sarah morava com os dois filhos, a mãe e a irmã e matou a jovem. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

Os filhos de Sarah, um bebê de 2 meses e uma criança de 4 anos, estavam em outro cômodo e não se feriram. Ainda segundo do G1, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fizeram uma perícia no local do crime e conversaram com os vizinhos.