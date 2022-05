RJ: Chinês é preso em flagrante por tortura e sequestro do filho de 11 anos

O chinês Yipeng Ruan foi preso em flagrante por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima nesta quinta-feira (19). Ele é acusado dos crimes de sequestro, tortura-castigo e abandono intelectual do filho de 11 anos. As informações são do site G1.

Yipeng é acusado de espancar o filho de 11 anos com pauladas, socos e pontapés no apartamento que moravam na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com os agentes, o chinês deixou a criança trancada no local “privando a liberdade, esperando pelo desaparecimento das lesões para que pudesse ir para a escola ou até mesmo sair de casa e brincar com os amigos”.





Policiais encontraram o menino trancado no apartamento com diversas marcas pelo corpo, além de apreenderem os objetos usados na tortura, como um cabo de vassoura e uma ripa de madeira.

Apósa prisão de Yipeng, no centro do Rio, o Consulado Chinês foi contatado. Já o menino, foi entregue para os cuidados da mãe.