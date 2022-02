RJ: Casal se afoga ao resgatar dois cachorros; bombeiros localizam corpo da mulher e buscam pelo homem

Na terça-feira (1°), o Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Paola de Medeiros, de 25 anos, na praia São Conrado (RJ). Nesta quarta-feira (2), a equipe do 3° Grupamento Marítimo de Copacabana (GMar) retomou as buscas pelo homem que entrou no mar com ela. Ambos se afogaram ao tentarem resgatar dois cachorros. As informações são do portal R7.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois animais foram resgatados com vida, mas Paola morreu afogada e o homem permanece desaparecido.

Equipes de resgate trabalham próximos da avenida Niemeyer e usam botes, drones, helicópteros, embarcações e motos aquáticas nas buscas pela segunda vítima.

