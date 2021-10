RJ: Casal recebe críticas nas redes sociais por se fantasiarem de “nega maluca” em festa de igreja

Um casal foi fantasiado de “nega maluca” para irem a uma festa promovida pela Igreja Batista Atitude no último sábado (23) em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. As imagens dos rostos pintados com tinta preta e perucas de cabelo afro, foram criticadas nas redes sociais. As informações são do O Globo.

As fotos do casal viralizaram nesta segunda-feira (25) e provocaram comentários de usuários que apontaram a prática conhecida como “blackface”, que é o ato de se fantasiar de negro para entretenimento dos brancos, geralmente acompanhado de estereótipos.

“Casal se veste de pessoas negras e vai em baile de fantasia em Petrópolis. Ser negro virou algo engraçado?”, questiona uma mulher no Facebook.

Após a repercussão negativa, a foto foi apagada e a conta do casal nas redes sociais foi tornada privada.

O Segmento de Culturas Afro-Brasileiras, Quilombolas e de Matriz Africana de Petrópolis cobrou que medidas sejam tomadas por parte das autoridades.

“Importante frisar que o corpo negro não é entretenimento e muito menos uma fantasia para alegrar festas. Práticas como esta são enquadradas no Racismo Recreativo, uma forma de desumanizar a população negra, utilizando de forma depreciativa tal atitude. Solicitamos que as autoridades locais tomem as medidas cabíveis”, diz o texto.

O vereador Yuri Moura (PSOL), presidente da Comissão de Educação, Assistência Social e Defesa dos Direitos Humanos da Câmara de Petrópolis, solicita para que se apure se houve crime de racismo.

Ele apresentou nesta segunda-feira (25) uma notícia crime ao Ministério Público.

A Igreja Batista Atitude disse em nota que o casal não teve a intenção de serem racistas, e não conheciam o termo “blackface”. Ressalta que a igreja não admite qualquer tipo de discriminação.

