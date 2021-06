RJ: Casal é encontrado morto com marcas de tiros em apartamento

O casal Ulisses Carlos Pourchet, de 45 anos, e Janaína Pourchet, de 44 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (24). De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que Ulisses, que era policial, matou a mulher e depois tirou a própria vida. As informações são do G1.

Ainda conforme a Polícia Civil, o filho do casal, de 12 anos, testemunhou o crime e chegou a pedir ajuda para socorrer a mãe. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local o casal já estava morto.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) e vão passar por perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca, é responsável pela investigação. O porteiro e um morador do prédio já foram ouvidos. Outras testemunhas também devem ser ouvidas para esclarecer se o caso é um feminicídio seguido de suicídio.

