RJ: Carro pega fogo após bater em veículo e poste

Um carro pegou fogo após colidir com outro veículo e bater em um poste. O acidente ocorreu na Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (30). As informações são do ‘O Dia’.

O quartel do Corpo de Bombeiros de Irajá foi acionado durante a madrugada e conseguiu controlar as chamas. Segundo a corporação, o incêndio não deixou feridos.





A batida também prejudicou a fiação dos postes, que acabou caindo. A companhia elétrica informou que não há falta de energia na região por conta do acidente.