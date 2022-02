RJ: Cachorra é encontrada após 15 dias e a 14 km de casa

No sábado (5), Monique Victer finalmente encontrou a sua cachorrinha Docinho, da raça poodle, de 9 anos. Ela havia desaparecido no dia 21 de janeiro deste ano, em Cabo Frio. Após 15 dias e a 14 km de distância, a tutora a reencontrou perto da casa de sua mãe, em Arraial do Cabo. Ambos os locais ficam no Rio de Janeiro. As informações são do UOL.

Em entrevista ao portal, Monique relatou que Docinho fugiu de casa após se assustar com o barulho de uma bombinha. “Eu fiquei louca! Peguei o meu carro, comecei a procurar e nada.”

Após duas semanas de buscas, a tutora contratou um carro de som para divulgar o desaparecimento e os seus contatos.

“Eu ia procurá-la todos os dias; fiquei até 5h da manhã. Todo dia pegava meu carro e ia atrás. Minha vida virou de cabeça para baixo.”

Foi então que Monique resolveu lançar uma recompensa de R$ 1 mil para quem tivesse encontrado Docinho. Como não obteve sucesso, aumentou o valor para R$ 3 mil.

Nesse momento, Monique recebeu uma ligação que a fez acreditar em um desfecho feliz. Uma pessoa afirmou que havia visto Docinho perto de uma comunidade.

“Eu fui, mas, quando cheguei lá, ninguém mais me atendia e depois deu que o telefone estava fora de área. Eu acho que tentaram criar uma armadilha por conta da recompensa.”

Mesmo assim, Monique persistiu nas buscas.

No sábado, quando estava a caminho da casa de sua mãe, a mulher reencontrou a sua cachorrinha no bairro de Praia Grande, em Arraial do Cabo.

“Na hora que eu cheguei na rua da minha mãe eu falei: ‘Minha nossa, é a Docinho!’. Eu diminuí a velocidade, liguei o pisca-alerta, deixei o carro ligado, a porta aberta e saí correndo. Quando desci do carro, levei um tombo no meio da rua e fiquei com o joelho todo machucado. Então, fui engatinhando até a calçada enquanto chamava por ela. Ela veio, mas estava muito fraca e andando bem devagar.”

Monique foi contar ao resto da família que havia encontrado Docinho, mas eles só acreditaram depois de verem as cicatrizes que a cachorrinha tem desde a infância.

Após o resgate, Docinho foi levada para uma clínica veterinária e realizou diversos exames. Agora, ela se recupera em casa com todo o amor e carinho de Monique.

