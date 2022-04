RJ: Bombeiros buscam por desaparecidos após temporal; ao menos 15 morreram

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro segue buscando por desaparecidos neste domingo (3) após os estragos deixados pelas fortes chuvas que atingiram o estado desde quinta-feira (31). O temporal deixou ao menos 15 mortos em três cidades. As informações são do G1.

Em Angra dos Reis, ao menos quatro pessoas ainda são procuradas. Sete mortes foram confirmadas na cidade. Em Paraty, na Costa Verde, uma mãe e seis filhos morreram soterrados. Já em Mesquita, um homem morreu eletrocutado ao tentar resgatar outra pessoa.

Em Angra dos Reis, os desabamentos atingiram ao menos seis casas em Monsuaba. O Corpo de Bombeiros encontrou sete corpos até o momento. No momento, há ao menos 125 pessoas nos pontos de apoio abertos pelo município, segundo a Prefeitura, que estaria com equipe nos locais prestando suporte com profissionais da assistência social, educação e saúde.

Em Paraty, sete pessoas de uma família morreram soterradas no bairro de Ponta Negra. As vítimas foram a mãe Lucimar e seis filhos: João, de dois anos, Estevão, de cinco anos, Yasmim, de oito anos, Jasmin, de 10 anos, e Luciano, de 15 anos e Lucimara de Jesus Campos, 17 anos. Um sétimo filho foi resgatado com vida e está estabilizado neste momento no Hospital Municipal Hugo Miranda.

A região metropolitana do Rio também foi fortemente atingida por alagamentos, como Belford Roxo e Mesquita, onde um homem morreu eletrocutado durante as chuvas, quando tentava socorrer outra pessoa. O governador do Rio, Cláudio Castro, visitou municípios da Baixada Fluminense neste sábado e disse que determinou a mobilização de secretarias para minimizar os danos causados pelo temporal.

“Aqui em Nova Iguaçu, graças a Deus, não teve nenhuma morte, mas teve em Paraty, Angra e Mesquita. Desde ontem eu fiquei falando com os prefeitos dos municípios atingidos. Nós já estamos assistindo a todas as cidades atingidas e, já cedo aqui para a Baixada, vieram as Secretarias das Cidades e de Infraestrutura para começar a apoiar as prefeituras no processo de limpeza”, afirmou o governador.

O município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, decretou situação de emergência na noite deste sábado após as fortes chuvas que atingiram a cidade da Baixada Fluminense. O decreto foi assinado pelo prefeito Rogerio Lisboa e publicado em edição extraordinária do Diário Oficial.

* Com informações da Agência Estado

