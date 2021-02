RJ: Atriz e modelo de 25 anos desaparecida há oito dias é encontrada

A atriz e modelo Lohany Façanha Martins, de 25 anos, foi encontrada nesta quinta-feira (11). A jovem estava desaparecida desde o último dia 2, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, uma tia de Lohany afirmou que a mulher foi “reconhecida e encontrada hospitalizada”.

“Gente, depois de grande repercussão nas redes sociais e jornais, Lohany foi reconhecida e encontrada hospitalizada. É toda a informação que temos no momento. Com todo o meu coração gostaria de agradecer a todos vocês pois sem a ajuda de vocês jamais teríamos conseguido”, escreveu Simone Gonçalves em uma publicação no Facebook.

A atriz mora no Rio desde 2019 e a família estava sem conseguir contato com a jovem desde o dia 2 de fevereiro. O caso chegou a ser registrado na Polícia Civil.

