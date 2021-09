RJ: Assaltantes roubam caminhão que transportava carga de queijo

Um grupo roubou um caminhão que transportava queijo no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (14). Durante o assalto, os criminosos atiraram contra a cabine do veículo. De acordo com a Polícia Militar, o motorista e o ajudante foram resgatados sem ferimentos cerca de meia hora depois. As informações são do G1.

O grupo levou o caminhão até uma rua próxima a uma estação de trem em Costa Barros. A TV Globo flagrou o momento em que pessoas saqueavam a mercadoria. Até mesmo uma carroça foi usada para carregar o queijo roubado.

Tempo depois, uma equipe da PM chegou ao caminhão, interrompendo o saque e resgatando o motorista e o ajudante. Até o momento, a polícia não informou se alguém foi preso.

