RJ: Americano fica em estado grave após ser baleado durante tiroteio entre milicianos e traficantes

Da Redação 10/08/2022 - 5:08 Compartilhe

O americano Joseph Thomas, de 28 anos, foi mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Ele foi atingido por uma bala perdida durante tiroteiro entre milicanos e traficantes no Morro do Fubá, na zona norte da capital fluminense. As informações são do jornal O Globo.

A Polícia Militar confirmou que uma pessoa foi encontrada morta na região, mas não informou maiores detalhes. O Corpo de Bombeiros atendeu Joseph Thomas e o levou para o Hospital Municipal Salgado Filho. O estado dele, de acordo com a publicação, é grave.

Os bombeiros afirmaram que outras duas pessoas foram baleadas e buscaram ajuda. Ambas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Antendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o estado de saúde delas não foi divulgado.