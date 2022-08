RJ: Aluna afirma que professor ofereceu R$ 250 para outra estudante sair com ele

Da Redação 10/08/2022 - 18:44 Compartilhe

Na terça-feira (9), a Polícia Civil começou a investigar o professor de matemática Leonardo Bueno por ser suspeito de assediar suas alunas. Isso ocorreu após uma estudante afirmar que o docente ofereceu R$ 250 para que uma das garotas saísse com ele. O caso ocorreu em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense (RJ). As informações são do G1.

“Ele mandou mensagem para essa menina oferecendo R$ 250 para ela sair com ele depois da aula”, disse a estudante em mensagem de voz obtida pelo Bom Dia Rio.

Na segunda-feira (8), o professor foi demitido por justa causa do Colégio Novo Horizonte após o pai de um estudante apresentar uma queixa em uma delegacia.

Fotos de biquíni

As estudantes afirmaram que o professor mandava mensagens convidando as alunas para irem a um motel com ele. Além disso, ele pedia fotos de biquíni.

Procurado, o Colégio Novo Horizonte informou que recebeu as denúncias das estudantes e tomou as providências cabíveis. “A gente desligou o professor já de imediato. Fizemos um afastamento por justa causa. Fizemos o contato com a família, pois tivemos que dar um suporte aos pais e para as alunas”, disse Ludmila Gama, administradora da escola.

O caso foi registrado na 52ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu).