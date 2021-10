RJ: Advogado é preso em condomínio de luxo com 35 mil vídeos de pornografia infantil

Um advogado foi preso na segunda-feira (4) em condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). De acordo com a Polícia Civil, na casa dele foram encontrados mais de 35 mil vídeos em que crianças aparecem nas mais diversas práticas de sexo explícito com adultos.

Conforme a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o advogado já era alvo de investigações sobre pornografia infantil. Os agentes cumpriram na segunda-feira mandados de busca e apreensão na residência dele e no escritório do homem, em Jacarepaguá.

Ainda segundo a polícia, o material apreendido foi analisado por peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Em algumas da gravações havia crianças de 3 a 6 anos em cenas até de sadomasoquismo. O advogado foi preso em flagrante, sem direito ao pagamento de fiança.

A prisão é parte da Operação Semana da Criança, do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), em que diversas delegacias estão envolvidas em medidas preventivas às vésperas do Dia das Crianças.

