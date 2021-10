RJ: Acidentes com caminhões deixam um morto e interditam Via Dutra em dois pontos

Uma pessoa morreu em um acidente na Via Dutra, na altura do Viaduto da Posse, em Nova Iguaçu (RJ), nesta terça-feira (26). Uma carreta carregando placas de mármore bateu na mureta e pegou fogo. A cabine do caminhão ficou completamente carbonizada. As informações são do G1.

Também nesta terça-feira (26), um caminhão com arroz tombou na Via Dutra, na descida da Serra das Araras. A cabine chegou a ficar pendurada no precipício. O motorista não se machucou. A carga se espalhou pela pista e parte dela foi saqueada.

Os dois acidentes geraram reflexos no trânsito, mas as vias já foram liberadas.

