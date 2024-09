RJ: acidente grave com BRT deixa mais de 60 feridos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2024 - 10:36 Para compartilhar:

Um veículo do sistema BRT colidiu contra um dos pilares do Elevado do Gasômetro, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 21. O acidente grave deixou mais de 60 feridos, e o motorista ficou preso entre as ferragens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Centro de Operações Rio (@operacoesrio)

Segundo a “GloboNews”, 64 pessoas se feriram no acidente, sendo cinco em estado grave. Todos foram levados para quatro hospitais da região. O motorista foi socorrido após pouco mais de três horas preso entre as ferragens e precisou ser levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade.

O BRT fazia a linha 60 (Deodoro x Gentileza). Por conta do acidente, o corredor TransBrasil e uma pista lateral foram interditados. Um desvio operacional foi implementado no trecho, de acordo com o Centro de Operações Rio.

*Com informações do Estadão Conteúdo