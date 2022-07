RJ: ‘Achei que ela tinha morrido’, diz irmã de mulher encarcerada com os filhos por 17 anos

A irmã da mulher encontrada em cárcere privado com os filhos, no Rio de Janeiro (RJ), não via a familiar há vinte anos. De acordo com a mulher, o cunhado Luiz Antonio Santos Silva, preso na quinta-feira (28), era muito agressivo no início do casamento.







“Convivi com ela até as crianças nascerem. Depois, ele começou a prender ela, não deixava sair, não deixava a gente ver ela. A gente falou que ia denunciar ele e ele foi embora, sumiu”, disse a irmã da vítima ao G1.

Ainda segundo a mulher, ela nunca deixou de procurar pela irmã. “Achei que ela tinha morrido, sei lá, do jeito que ele era agressivo, que ele tinha matado, não sei. Fiquei apavorada quando vi na reportagem. Até então, não sabia. Depois que vi, vi que o caso é bem mais grave do que eu imaginei”, contou ela.

A mulher já falou com a irmã por meio de uma chamada de vídeo. “Ela está muito magrinha, irreconhecível. Mas me deu um tchau, jogou beijo. Agora só quero dar um abraço nela, vou beijar ela. Ela tá precisando de muito carinho agora”, disse ao G1.

Quadro de desnutrição

A Polícia Militar resgatou a família após uma denúncia anônima. Segundo a PM, a mãe e os dois filhos estavam amarrados, sujos e subnutridos. Eles foram socorridos na quinta-feira (28) por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Municipal Rocha Faria.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os três apresentam quadro de desidratação e desnutrição grave, porém, já foram estabilizados e estão recebendo todos os cuidados clínicos necessários, além do acompanhamento dos serviços social e de saúde mental.

Na sexta-feira(29), a mulher prestou depoimento no hospital sobre os maus-tratos sofridos por ela e seus filhos. Os jovens, uma menina de 22 anos, e um menino de 19, seguem recebendo cuidados médicos. Apesar da idade adulta, os dois aparentam ter a idade de crianças de 10 anos.