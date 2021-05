Rizek zoa ‘Capitã Cloroquina’, na CPI da Covid-19, ao exaltar atuação do Fluminense: ‘Fred é p…’ Jornalista do SporTV utiliza fala de Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, sobre 'pênis da FioCruz' para enaltecer ida do Fluminense à próxima fase da Libertadores

O Fluminense conquistou a sonhada classificação para a próxima fase da Libertadores da América, nesta terça-feira, ao vencer o River Plate, da Argentina, por 3 a 1. Nas redes sociais, o jornalista do SporTV André Rizek brincou com o triunfo épico tricolor com uma fala da secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, na CPI da Covid-19 sobre o “pênis na FioCruz”.



+ TABELA: Libertadores já tem clubes definidos nas Oitavas de Final

E MAIS:

Fim do mistério! Está explicado o que a capitã cloroquina viu na frente da Fiocruz… O cara é muito pika! pic.twitter.com/Je6NkwuSh3 — André Rizek (@andrizek) May 26, 2021

Na última terça-feira, pela manhã, a secretária foi questionada após ser convocada na CPI que investiga a participação do Governo Federal na pandemia sobre uma declaração. O senador Randolfe Rodrigues (REDE) mostrou uma fala onde a “Capitã Cloroquina”, com é conhecida Mayra, diz que havia um “pênis na porta da FioCruz”. A menção chegou a ser um dos assuntos mais falados nas redes sociais.

– Depois do jogo de ontem… Finalmente entendi o que a Capitã Cloroquina viu na entrada na Fiocruz. Fred é p… – comentou ele, que ainda usou uma imagem do camisa 9 na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.

– Fim do mistério! Está explicado o que a Capitã Cloroquina viu na frente da Fiocruz… O cara é muito p…! – reforçou ele no Twitter. Veja as postagens abaixo.

Fred foi fundamental na vitória do Fluminense, onde ele garantiu duas assistências, na Argentina. O jogador chegou a ser elogiado pela Fifa, que o chamou de “maestro supremo”.

Vale lembrar que a CPI segue investigando e apurando membros e ex-participantes do Governo se houve descaso nas decisões do Brasil durante a pandemia de Covid-19, principalmente na ausência de cilindros de oxigênio em Manaus. Mayra reafirmou que a FioCruz teria exibido o órgão genital masculino em um evento – do qual ela não menciona a devida campanha na CPI.

Depois do jogo de ontem… Finalmente entendi o que a capitã cloroquina viu na entrada na Fiocruz! Fred é pika!!!!! https://t.co/FbVLFMDz4l pic.twitter.com/ygU2BsbZCq — André Rizek (@andrizek) May 26, 2021

E MAIS:

Veja também