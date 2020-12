Rizek vê Flamengo ‘abaixo do que pode’ e diz que vitória sobre Botafogo era ‘obrigação’

O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, neste sábado, no Nilton Santos, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro não teve uma atuação brilhante, mas bateu o rival alvinegro com gol do meia Everton Ribeiro na etapa final.

Apesar da vitória, no entanto, o apresentador André Rizek, do SporTV, criticou a atuação do Rubro-Negro. Para o jornalista, o resultado dos comandados de Rogério Ceni foi “obrigação” e que o Flamengo está “abaixo do que pode” na temporada.

– Ganhou, era sua obrigação. Porém, é mais um jogo que termina com a sensação de que este Flamengo ainda está muito, mas muito abaixo do que pode – escreveu Rizek em rede social.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 42 pontos e diminuiu a diferença para o líder São Paulo para apenas dois pontos. O Rubro-Negro segue em terceiro lugar, mas pode ver a diferença aumentar neste domingo quando o Tricolor encara o Sport, no Morumbi.

