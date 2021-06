Rizek vê adoração de Tite por Jesus e Firmino na Seleção: ‘Gabigol só foi titular pelo momento no Flamengo’ Jornalista emite crítica ao treinador da Seleção Brasileira, que convocou artilheiro do Flamengo para jogos da Eliminatórias e teria o 'utilizado pouco'

O apresentador do SporTV André Rizek usou sua conta no Twitter, nesta terça-feira, para criticar a insistência do treinador da Seleção Brasileira, o Tite, com os jogadores Gabriel Jesus, do Manchester City, e Roberto Firmino, do Liverpool. Na visão do jornalista, o camisa 9 do Flamengo Gabigol merece mais oportunidades.

Gabigol no banco. Depois de um mísero jogo. Mais um sinal de que Tite não morre de amores pelo jogador – como adora os bons Jesus e Firmino. Só foi titular contra o Equador porque seu momento no Fla praticamente impunha isso. Mas tem que fazer chover se quiser estar entre os 11. — André Rizek (@andrizek) June 8, 2021

Quem também entrou no tema foram os comentaristas da Globo Carlos Cereto e Tim Vickery. Gabigol foi o artilheiro do Brasileirão nas temporadas de 2018 e 2019. No Flamengo, o atacante é tido como referência ofensiva na equipe de Rogério Ceni, campeã do último Brasileiro. A convocação foi exaltada pelos internautas rubro-negros, que esperavam ver mais de Gabigol com a camisa amarela.

Para o comentarista dos canais Disney Fabio Sormani, não há dúvidas entre utilizar os atacantes que atuam na Inglaterra. De acordo com ele, Gabigol é superior em todos os quesitos em comparação com Jesus.

