Rizek sobre Atlético-MG: ‘Jogou como campeão e empatou como aquele vice que vacila na hora H’ Apresentador afirmou que o Galo não pode desperdiçar uma vitória em uma partida em que comandou na maioria do tempo

O empate entre Atlético-MG e Grêmio em 1 a 1 nesta noite, em Porto Alegre, pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro foi mais frustrante para o clube mineiro, segundo André Rizek. O apresentador afirmou que o Galo jogou como um time campeão, mas não pode tropeçar tendo o comando da partida em maior parte do tempo contra um rival direto. Rizek disse que o time de Sampaoli empatou “como um vice que vacila na hora H”.



– Atlético hoje jogou como campeão e empatou como aquele vice que vacila na hora H. Não dá pra deixar dois pontos pelo caminho tendo sido o dono da partida por tanto tempo, na casa de um rival direto. Imperdoável – escreveu Rizek nesta noite em sua conta no Twitter.

O empate desta noite na Arena do Grêmio foi ruim para os dois times na busca pelo título do Brasileirão. O Atlético-MG chegou aos 54 pontos, na 3ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo. Já o Grêmio está em 6º lugar, com 51 pontos.

