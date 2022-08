Rizek critica pênalti marcado para Palmeiras no Allianz Parque: ‘Fala sério’

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 18:09 Compartilhe

A vitória do Palmeiras em cima do Goiás por 3 a 0 acabou gerando polêmicas nas redes sociais. O segundo gol alviverde surgiu de uma penalidade que dividiu opiniões de muitos torcedores. Na visão de André Rizek, a infração não deveria ter sido marcada pelo árbitro.

+ São Paulo é alvo de zoações após derrota para o Flamengo; veja os memes

– Às vezes, estranhamos a não marcação de um pênalti na Libertadores, Champions etc, porque, no Brasil, absolutamente TUDO é pênalti. Esse que marcaram, pelo VAR, em Palmeiras x Goiás… Fala sério publicou Rizek no Twitter.

Às vezes, estranhamos a não marcação de um pênalti na Libertadores, Champions etc, porque, no Brasil, absolutamente TUDO é pênalti. Esse que marcaram, pelo VAR, em Palmeiras x Goiás… Fala sério. — André Rizek (@andrizek) August 7, 2022

+ Benja diz que time do Botafogo é ‘muito ruim’ e afirma: ‘Ceará mereceu vencer’

O lance ocorreu no final do primeiro tempo. Durante um ataque palmeirense, a bola resvalou no braço do defensor do Goiás. Após longas conversas e checagem no VAR, o árbitro Jean Pierre Gonçalves decidiu assinalar a penalidade.

Com gols de Mayke, Veiga e Eduard Atuesta, o Palmeiras conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira é lider da competição e espera manter a boa sequência nos jogos restantes da temporada.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, às 21h30, no Allianz Parque, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O time de Abel Ferreira precisa de uma vitória para conseguir a classificação.

E MAIS:

E MAIS: