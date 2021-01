Rizek cai na gargalhada após Caio Ribeiro cantar música de Naldo: ‘Whisky ou água de coco’

O comentarista do Grupo Globo não teve a menor cerimônia e soltou a voz após ser questionador pelo apresentador do Seleção SporTV, André Rizek, sobre seu conhecimento do cantor Naldo Benny.

“Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz”, cantou Caio.

Surpreendido pela atuação do comentarista, Rizek de forma bem-humorada pediu ‘desculpas’ aos telespectadores e que a atitude de Caio não foi combinada.

No embalo, Pedrinho disse para Caio cantar a música inteira. Caio começou: “Alto em cima, alto em cima […]”.

Nenhum dos membros dos participantes conseguiram segurar a risada e caíram na gargalhada. Na sequência, Rizek teve até dificuldades para continuar com o programa e falar sobrea a goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Corinthians. Após a vitória expressiva, os jogadores do verdão usaram parte da música “Amor de Chocolate” para provocar o rival.

O vestiário do P4LMEIR4S tá como?!



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/eMdQyVEdzk — Murilo Dias (@mmurilodias) January 19, 2021

