Rizek brinca com escalação da Seleção contra a Alemanha no 7 a 1 para ironizar Jair Bolsonaro Jornalista do Grupo Globo faz graça após noticiar que presidente da República teria indicado nome para treinador da Seleção e evitar boicote na Copa América

O jornalista André Rizek compartilhou em seu Twitter, nesta terça-feira, uma ironia com o atual Governo Federal. O apresentador do SporTV lembrou a derrota do Brasil na Copa do Mundo para a Alemanha e brincou que o Tribunal de Contas da União teria se envolvido na escalação dos jogadores. Muitos internautas viram a piada com uma cutucada a Jair Bolsonaro, presidente da República.

– Sei que demorei um tempo para revelar isso a vocês… Mas nunca é tarde para esclarecer que foi um relatório do TCU que mandou o Felipão escalar o Bernard e jogar com “coragem” contra a Alemanha em 2014 – brincou ele.

A lembrança de Rizek se dá pela opção do então treinador da Seleção Felipe Scolari em escalar na partida de semifinal contra a Alemanha, que terminou com o fatídico 7 a 1 no placar, o atacante Bernard para o lugar do lesionado Neymar. Na época, o desempenho do jogador no confronto foi criticado.

A piada é feita em momento onde uma suposta união entre Jair Bolsonaro e Rogério Caboclo, presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol, sobre uma mudança de treinador. Bolsonaro, contudo, diz que não fez qualquer ponte para que a CBF demitisse Tite.

O jornalista indicou que o treinador Renato Gaúcho estaria sendo cotado na CBF para assumir a Seleção caso o técnico Tite aceitasse boicotar a Copa América. A competição será sediada no Brasil, e o Governo Federal trabalha para realizar o evento.

