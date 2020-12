Rizek apoia decisão de Zé Ricardo de recusar o Vasco: ‘Tem que parar de ser visto como bombeiro’ Apresentador concordou com o opção do treinador de não assumir o clube nesta reta final de Brasileirão

Após Zé Ricardo rejeitar a oferta do Vasco para assumir o clube neste final de Campeonato Brasileiro, o apresentador André Rizek apoiou a decisão do treinador. Para Rizek, o técnico precisa parar de ser visto como “bombeiro” para que possa ser levado a sério e iniciar um trabalho desde o início de uma temporada.

– Fez muito bem. Se quer ser levado a sério como técnico, precisa parar de ser visto como bombeiro e mostrar que pode fazer bons trabalhos com começo, meio e fim de temporada. Pobre Vasco… – postou Rizek em sua conta no Twitter.

O Vasco continua atrás de um novo treinador. O clube é 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, e com uma partida pendente. Na próxima rodada, o Gigante da Colina enfrenta o Atlético-GO no dia 7 de janeiro, às 21h, em Goiânia.

Fez muito bem. Se quer ser levado a sério como técnico, precisa parar de ser visto como bombeiro e mostrar que pode fazer bons trabalhos com começo, meio e fim de temporada. Pobre Vasco… https://t.co/n3uL2qKQWH — André Rizek (@andrizek) December 30, 2020

