Rixa com Neymar no PSG faz Mbappé passar de exemplo para jogador mimado

A postura de Mbappé no Paris Saint-Germain neste começo de temporada europeia modificou o status do jogador. A rixa com Neymar e o comportamento com outros companheiros, entre eles Messi, fizeram o francês ser duramente criticado. Antes citado como exemplo de profissional, ele agora está sendo apontado como “mimado” ao se tornar o principal astro da equipe ao recusar uma oferta do Real Madrid para seguir na capital francesa.

Para Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo que gerencia a carreira de Endrick, promessa do Palmeiras, a postura dentro de campo interfere diretamente na imagem pública de um profissional. “O jogador é uma figura pública, que deve saber se portar dentro e fora dos gramados. É fundamental que haja uma orientação nesse sentido por parte dos estafes, principalmente entre atletas jovens. Não há dúvidas de que uma postura inadequada dentro de campo prejudica o desempenho de imagem e os resultados comerciais fora das quatro linhas”, explicou o executivo, que é sócio da Wolff Sports.

Renê Salviano, CEO da agência Heatmap, especialista em marketing esportivo, e ex-agente Fifa, com participação em transferências internacionais de atletas, avalia que Mbappé precisa receber uma orientação para que o início de temporada conturbado não interferida na sua imagem.

“Qualquer palavra ou atitude de um jogador podem gerar desdobramentos irremediáveis. Deve ser feito um trabalho intenso com os familiares, com uma equipe preparada para orientar o atleta desde a base. Profissionais de marketing e comunicação possuem uma visão essencial na gestão de carreira, tanto do ponto de vista da reputação do atleta, quanto no aspecto comercial. Uma construção de imagem adequada pode render um futuro altamente promissor, mesmo quando a carreira se encerra”, afirmou.

Na opinião de Armênio Neto, que é especialista em negócios no esporte e faz a intermediação entre marcas, clubes e jogadores, além da postura dos atletas, o resultado dentro das quatro linhas também interfere na reputação dos jogadores. Há jogadores que fora de campo não são exemplares, mas entregam resultados para seus clubes e, por isso, suas imagens ficam preservadas. Já o inverso é impossível”, pontuou.

Para segurar Mbappé, o PSG ofereceu diversas regalias ao jogador, como escolher o treinador da equipe e até quais os companheiros. Logo o francês se tornou o “dono do time” e isso, obviamente, gerou insatisfação entre os jogadores.

Segundo o L’Equipe, Neymar fez uma reunião com Messi, Marquinhos, Paredes e suas mulheres, e não convidou Mbappé. De acordo com a publicação, além do descontentamento do brasileiro, Messi também não está satisfeito com o poder oferecido ao francês.

Na goleada por 5 a 2 sobre o Montpellier, pelo Campeonato Francês, após o francês desperdiçar uma penalidade, Neymar assumiu a segunda cobrança, o que gerou reclamações do companheiro. Depois, após não receber um passe do meia Vitinha, Mbappé reclamou e desistiu da jogada. Os vídeos viralizaram nas redes sociais, com muitas críticas direcionadas ao atacante.

Também na partida diante do Montpellier, Mbappé trombou com o ombro em Messi e seguiu sem pedir desculpas, deixando o camisa 30 do PSG visivelmente incomodado.

No último final de semana, na goleada sobre o Lille por 7 a 1, o trio teve uma boa atuação conjunta e, desta forma, conquistando um momento de paz. Basta saber até quando isso vai durar. Fato é que essa postura de Mbappé já transformou seu status e pode se tornar algo negativo para sua carreira.