River vence Colo Colo (1-0) e avança às semifinais da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2024 - 23:34 Para compartilhar:

O argentino River Plate se classificou para as semifinais da Copa Libertadores-2024 ao derrotar o chileno Colo Colo por 1 a 0 na partida de volta das quartas de final, disputada na noite desta terça-feira (24) no estádio Monumental, em Buenos Aires.

Facundo Colidio (16′) marcou o único gol do triunfo do time ‘millonario’, que avançou com um placar agregado de 2 a 1, após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na semana passada, em Santiago.

Nas semifinais, o River enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Atlético-MG, com vantagem parcial para o time carioca, atual campeão, que venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

