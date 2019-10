River pode repetir feito de apenas seis equipes na história da Libertadores

Após eliminar o Boca Juniors e se garantir na decisão, o River Plate pode entrar em um seleto grupo de bicampeões da Copa Libertadores neste ano. Conquistar duas vezes seguidas o principal torneio de clubes da América é algo para poucos. Em toda a história da competição, apenas seis times conseguiram tal proeza: Peñarol, Santos, Independiente, Estudiantes, São Paulo e Boca Juniors.

A Libertadores teve início em 1960 e já teve 25 campeões diferentes em 58 edições realizadas. Destes, apenas seis conseguiram vencer duas vezes seguidas a competição. O Independiente, time que mais conquistou o torneio (sete títulos) chegou a ser tetracampeão (1972, 73, 74 e 75) consecutivo. O Estudiantes foi tricampeão (1968, 69 e 70). Peñarol e Boca Juniors foram bi duas vezes.

Entre os clubes brasileiros, o Santos, de Pelé (que celebra 79 anos nesta quarta-feira), conquistou as edições de 1962 e 63 e o São Paulo, de Telê Santana, levantou a taça em 1992 e 93.

Quanto ao River Plate, o time de Marcelo Gallardo conquistou a Libertadores quatro vezes, em períodos espaçados: 1986, 1996, 2015 e 2018. Caso seja campeão neste ano, o time argentino também empatará com o Peñarol na terceira colocação (com cinco títulos) na lista dos maiores vencedores da competição. O primeiro colocado é o Independiente, com sete taças, seguido pelo Boca Juniors, com seis.

O adversário do River na decisão sairá nesta quarta-feira, quando Flamengo e Grêmio se enfrentarão no Maracanã. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1. A decisão será realizada pela primeira vez na história em um jogo único e o confronto está marcado para Santiago, no Chile, em 23 de novembro.