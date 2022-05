River Plate se aproxima de acerto com ex-jogador do Palmeiras Atualmente no Junior Barranquilla, atacante Miguel Borja pode ser o substituto de Julián Álvarez. Jogador está de saída para o Manchester City e se apresenta em julho

Prestes a perder o atacante Julián Álvarez, que acertou com o Manchester City, o River Plate já tem seu novo alvo para o setor ofensivo. E o nome é conhecido do torcedor brasileiro. Trata-se de Miguel Borja, ex-Palmeiras.





Atualmente no Junior Barranquila, da Colômbia, o centroavante de 29 anos está perto de um acordo com os Millonarios, segundo o jornalista Hugo Balassone, da “Radio La Red” e da “TyC Sports”. O clube argentino já apresentou uma proposta ao agente do atleta.

Borja está vivendo boa fase no clube colombiano, com 15 gols marcados em 22 partidas disputadas. Ele foi comprado pelo Junior neste ano, encerrando sua passagem pelo Palmeiras. Entre 2020 e 2021, ele havia atuado no clube por empréstimo.

Além de Junior e Palmeiras, Borja tem passagens por Grêmio, Independiente Santa Fe, Cortuluá, Atlético Nacional, Olimpo, Livorno, Cúcuta Deportivo e La Equidad.

