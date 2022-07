River Plate divulga vídeo de como ficará o Monumental de Núñez após reforma

Por meio de um vídeo nas redes sociais, o River Plate mostrou como ficará o Monumental de Núnez após a reforma. Além disso, o clube argentino divulgou os detalhes que serão alterados na casa dos milionários.







Ao jornal Olé, o presidente do River, Jorge Brito explicou que as obras estão sendo feitos de acordo com a saúde financeira do clube. O mandatário revelou que 200 trabalhadores estão atuando nos setores que ficam entre os setores superiores das arquibancadas e o gramado. A principal alteração é no antigo local onde ficava uma pista de atletismo, a qual foi substituída para inserção de novos setores para aumentar a capacidade do estádio, além de aproximar o público ainda mais do campo, que costuma ser uma característica dos estádios argentinos.

Bienvenidos al futuro Mâs Monumental 🏟 pic.twitter.com/OCm1oxqnwc — River Plate (@RiverPlate) July 28, 2022

A imagem reflete o cinza escuro que será adotado mesmo. O clube disse que a escolha foi feita com base em uma tendência mundial e que a cor aumenta a vida útil. A empresa responsável por essas mudanças no visual do estádio é a mesma que atuou no estádio do Tottenham.

O novo Monumental também terá a instalação de um telão de grandes proporções e sua capacidade passará de 72.054 para 81 mil pessoas, sendo 23.578 lugares populares.