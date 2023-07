Rivalidade entre Zuckerberg e Musk se intensifica e CEO da Meta parece levar vantagem

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 13:06 Compartilhe

O lançamento da nova rede social Threads, parece ter acirrado a rivalidade entre Mark Zuckerberg e Elon Musk, CEO do Twitter, uma disputa de egos em que o magnata da Meta parece levar vantagem.

Até mesmo antes do lançamento, as tensões já haviam escalado entre os empresários quando Musk desafiou Zuckerberg publicamente no final de junho para um combate de MMA.

O CEO da Meta respondeu: “Me mande o local”, uma resposta bem-humorada que quebra o costume de seu perfil mais reservado. Ele ainda interagiu com um emoji sorridente a um comentário da conta oficial da cadeia de restaurantes Wendy’s, que sugeriu que Mark viajasse ao espaço “apenas para irritar” Musk, que dirige a empresa aeroespacial SpaceX.

O fundador do Facebook também criticou abertamente o Twitter, que segundo ele, é culpado por não ter conseguido manter um clima positivo em sua plataforma, algo que promete fazer no Threads, que alcançou a marca de 100 milhões de usuários em apenas cinco dias, rivalizando com cerca de 200 milhões de contas ativas na rede concorrente.

No entanto, a resposta de Musk foi forte. Ameaçou a Meta de violação de propriedade intelectual – potencialmente viável, de acordo com ele – e denunciou a contratação de ex-funcionários do Twitter que teriam transferido dados sobre a plataforma, o que o grupo de Menlo Park (Califórnia) refuta.

Além disso, alfinetou o novo aplicativo, antes de passar para palavras mais duras.

“Zuck é um corno”, publicou o bilionário sul-africano no Twitter, usando um termo que foi adotado pela extrema-direita americana para designar alguém – de forma muito pejorativa- como cúmplice do sistema.

O magnata ainda acirrou o tom, propondo “um concurso de medição de pênis”. Zuckerberg, por sua vez, ignorou a provocação.

Horas após o lançamento da nova rede social, o CEO da Meta publicou pela primeira vez em mais de uma década em sua conta no Twitter. O post em questão foi um meme em que o personagem de quadrinhos Homem-Aranha aponta para outro, que tem a mesma aparência, em uma referência tácita à semelhança entre os duas redes.

– “Comportamento de garoto” –

“É realmente único ver esses dois indivíduos bilionários entrarem em uma disputa verbal como essa”, disse Andrew Selepak, professor da Universidade da Flórida.

O magistrado, no entanto, afirma que o assunto parece “um pouco desequilibrado”, considerando que Musk “tem um comportamento de garoto”, ao contrário de seu concorrente.

A diferença de personalidades parece beneficiar o fundador do Facebook, que durante anos sofreu com a deterioração de sua reputação. Isso se deve à mistura de um apetite descontrolado pelo poder, sua suposta falta de empatia, uma comunicação robótica, mas acima de tudo, devido ao uso de dados pessoais de usuários pelo Facebook.

“Estes ataques acabam ajudando a imagem de Zuckerberg”, ressaltou o analista Rob Enderle.

Além disso, o Threads traz novos ares para a Meta e seu empregador, pelo menos em termos de suas diferenças de gestão em comparação ao Twitter e suas próprias características.

A nova rede social se beneficia da então ausência de polêmicas, embora possa ser temporária. Ela também oferece uma alternativa estável e previsível para usuários do Twitter desapontados com mudanças imprevistas desde a chegada de Musk.

“Eu posso entender a busca pelo lucro, enquanto no caso do Twitter, estamos na presença de um rico egocêntrico com conduta ética desprezível”, acrescentou a analista de mídia e tecnologia Carolina Milanesi.





As rivalidades entre magnatas da tecnologia não são novidade. Steve Jobs, cofundador da Apple, e Bill Gates, da Microsoft, também mantiveram uma relação entre o desprezo e a admiração mútua por décadas.

O sucessor de Gates, Steve Ballmer, “arremessou os móveis quando as pessoas saíram (da Microsoft) para o Google. Mas isso é uma loucura”, considera Rob Enderle, em referência à disputa entre Musk e Zuckerberg.

arp/tu/dax/rr/cjc/llu/yr

Meta

Twitter

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias