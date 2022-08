Rivaldo vê Palmeiras inferior ao Galo no jogo de ida da Libertadores, mas acredita em vitória no Allianz: ‘2 a 1’

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 0:07 Compartilhe

Rivaldo não achou que o Palmeiras jogou bem no empate em 2 a 2 pela jogo de ida das quartas de final da Libertadores, realizado nesta quarta-feira (3). Ainda assim, o ídolo palmeirense acredita que o Verdão chega com moral para o jogo de volta, na próxima semana, principalmente por ter buscado o resultado nos acréscimos da partida.

Rivaldo ao lado de Ademir da Guia, ambos ídolos do Palmeiras, em evento da Betfair (Foto: Anderson Martins / Lancepress!)

– Chega com moral, porque não fez um bom jogo, mas conseguiu um bom resultado. Chega com moral, com apoio da torcida. Palmeiras tem grande chances de classificar, porque se perde o Atlético é um grande time e jogaria pelo empata. Agora não, tem que sair para o jogo e fazer gol para se classificar. Jogo bom para o Palmeiras, com apoio da torcida tem tudo para se classificar – disse o ex-jogador com exclusividade ao L! durante um evento organizado pela empresa de apostas Betfair.

– O Atlético foi melhor, mais posse de bola, mais chances de gols, poderia ter saído com a vitória. Mas o Palmeiras se superou, foi guerreiro e conseguiu o empate no finalzinho – acrescentou.

Para o confronto de volta, que acontecerá no Allianz Parque, no próximo dia 10 de agosto, Rivaldo acredita em um triunfo palmeirense por 2 a 1.

GOL PERDIDO POR DUDU

Antes do Palmeiras empatar o jogo, o atacante Dudu já havia tido a oportunidade de marcar o segundo gol do Verdão, mas pegou mal na bola em um lance cara a cara com o goleiro Everson do Galo. Antes, o lateral Mariano havia escorregado no lance e deixado o camisa 7 palmeirense livre.

Para Rivaldo, o fato de não ter visto o jogador adversário caindo e a ansiedade por marcar um gol teoricamente fácil prejudicou o atacante do Verdão na jogada.

– Além do gramado ele não viu que o jogador escorregou, ele estava sozinho, com a vontade de fazer o gol, um gol tão fácil que ele tentou chutar rápido e não pegou bem na bola, acredito que pegou embaixo da chuteira e o chute saiu feioso, saiu para fora. Mas no final ele deu a bola de cabeça para trás e saiu o gol de empate do Danilo – destacou o camisa 10 do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, em 2002.

O Palmeiras está em busca do tricampeonato consecutivo da Libertadores. Com os triunfos em 1999, 2020 e 2021, o Verdão é o time brasileiro com mais conquistas do torneio, ao lado do Grêmio, Santos e São Paulo.

Levantar a taça nesta temporada significaria algo inédito envolvendo um clube brasileiro na competição continental e colocaria os Alviverdes no topo entres os clubes do Brasil que venceram esse campeonatio.

