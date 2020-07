Rivaldo: ‘A situação de Arthur está sendo mal gerida’ O pentacampeão também falou sobre o futuro dos brasileiros Neymar, Willian, Philippe Coutinho, David Luiz

Rivaldo, pentacampeão com a Seleção Brasileira e embaixador da Betfair.net, avaliou a situação de Arthur no Barcelona. Para o ex-jogador, o clube catalão está gerindo mal a situação do meio-campista brasileiro.

– O Arthur continua à parte do grupo no Barcelona após o acordo com a Juventus, mas as coisas não deveriam funcionar assim, até porque o Pjanic continua ajudando a Juventus mesmo já tendo acordo com o Barcelona. De momento, fica a ideia de que técnico e diretoria já não contam com o Arthur, possivelmente achando que ele já não irá se doar 100% nesse final de temporada por já ter acordo com outro clube, mas eu considero o Arthur um bom profissional que deveria se manter no clube enquanto tiver contrato e receber seu salário – disse.

– Esse é mais um problema interno da equipe, e acredito que tenham sido instruções da diretoria para o técnico de o colocar como última opção do meio-campo, pois da parte do técnico eu penso que ele sempre vai querer os melhores jogadores disponíveis, e é claro que o Arthur tem qualidade para ajudar o time. Ele não tem culpa que o Barcelona tenha negociado sua saída, então, é triste ver como tudo isso está terminando. Certamente que o Arthur imaginava uma estadia bem mais meritória no Barcelona quando assinou vindo do Grêmio – completou.

O craque também falou sobre Neymar e revelou que acredita que o craque possa vir a ganhar um prêmio de Melhor Jogador do Mundo.

– O Neymar vem sendo muito elogiado nos últimos meses por sua postura profissional que o tem colocado longe de polêmicas e conflitos com outros jogadores, e eu acho que tudo tem o seu tempo. Sinceramente, não creio que isso seja fruto da sua idade ou de um amadurecimento súbito, simplesmente considero que ele decidiu focar em jogar futebol e deixar tudo o resto para trás. A carreira do Neymar tem sido muito rápida e ele já tem 28 anos, então talvez tenha sentido que precisa se concentrar para voltar a ser aquele jogador espetacular que facilmente poderá ganhar uma Bola de Ouro, na verdade diria até duas ou três. Eu sou um grande admirador do seu jogo e sempre torço para que ele possa ser eleito o melhor do mundo um dia. Acredito que isso pode acontecer naturalmente se ele mantiver essa sua atitude daqui em diante, pois está no caminho certo.

Dificilmente Coutinho recuperará seu melhor futebol no Barcelona

​Enquanto aumentam os rumores de que Philippe Coutinho possa voltar ao futebol inglês, Rivaldo comentou sobre o futuro do jogador após sua saída do Bayern de Munique.

– O Philippe Coutinho estará retornando em breve para o Barcelona, mas eu acho difícil que ele possa voltar a ser aquele sensacional jogador que era no Liverpool com a camisa do Barcelona. De momento, eu acredito que sua melhor opção pode ser o retorno ao futebol inglês, onde suas características parecem se adaptar melhor, como provou quando brilhou enquanto uma das estrelas da competição com o Liverpool. Times como Arsenal, Tottenham ou Leicester podem lhe abrir as portas da titularidade na próxima temporada e essa seria uma ótima chance de ele recuperar o seu futebol e demonstrar que continua sendo um jogador diferenciado no mundo do futebol.

Willian precisa ouvir técnico e diretoria do Chelsea



– O Willian é outro jogador que pode mudar de clube em breve, pois termina seu contrato com o Chelsea e há interesse de alguns clubes, com destaque para o Arsenal. Em minha opinião, ele fez uma excelente temporada e certamente haverá interesse dos Blues em continuar com ele, porém o técnico Frank Lampard e a diretoria precisam informar o jogador de quais são seus planos para ele na próxima temporada, pois se não for para ser titular, ele poderá preferir sair. Ele continua mostrando um bom futebol e vem de uma excelente temporada, então, acredito que não faltarão interessados, porém também penso que ele vai querer ouvir primeiro aquilo que o Chelsea tem para lhe dizer e só depois tomar uma decisão quanto ao seu futuro.

David Luiz pode ser importante na renovação do Arsenal



Apesar das críticas que recebeu por seu desempenho nos últimos jogos do campeonato inglês, Rivaldo acredita que o zagueiro brasileiro continuará com espaço no time.

– O David Luiz não teve uma grande temporada de estreia no Arsenal, porém o clube decidiu renovar contrato com ele e eu acho que o defensor brasileiro continua tendo futebol suficiente para jogar num grande clube inglês. Ele tem muita experiência e sabe perfeitamente como gerir seu esforço durante uma partida, além de que poderá ser muito importante para auxiliar os muitos jovens que o clube está trazendo sob o comando do técnico Mikel Arteta. Ele é um bom conhecedor do futebol inglês e tem tudo para melhorar na próxima temporada, e se firmar como peça importante de um elenco jovem e inexperiente que certamente precisará de algumas vozes de comando dentro de campo.

