Rival em outro patamar? Calçade diz que entende fala de Luxemburgo: ‘Vasco é grande, mas se apequenou’ Comentarista da 'ESPN' completou afirmando que o Vasco tem potencial de voltar ao patamar de décadas passadas se realizar uma restruturação financeira

O comentarista da ‘ESPN’ Paulo Calçade disse que entende a fala do treinador do Vasco Vanderlei Luxemburgo que afirmou, após derrota do Cruz-Maltino para o Flamengo no clássico de quinta-feira, que o rival estava em ‘outro patamar’. A frase gerou criticas entre torcedores do Gigante da Colina.

– Não vejo problema do Luxemburgo não, ele falar da grandeza do Vasco. O momento do Flamengo é gigantesco em todos os sentidos, o do Vasco é de que o clube se apequenou economicamente, tecnicamente, como associação, ele ficou pequeno nesses sentido. Ele não tem hoje a potência do Flamengo, mas é tão grande quanto – argumentou.

O comentarista completou afirmando que o Vasco tem potencial de voltar ao patamar de décadas passadas se torcida e dirigentes tiverem ‘paciência’ para uma retomada econômica, como o Flamengo que na Era Bandeira de Mello.

– É só alguém com bom senso, paciência – e a torcida também – para recuperar o Vasco, como foi feito com o Flamengo. Flamengo teve paciência, torcedor teve que ter paciência e depois começou a aparecer o resultado. Se o Vasco seguir esse caminho, a grandeza do clube e todas as palavras do Luxemburgo serão confirmadas. O Vasco não é um time pequeno, ele permitiu que fosse jogado onde ele tá hoje – concluiu.

