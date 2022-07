Rival do Nacional na Sul-Americana, Atlético-GO brinca na web após pré-acordo de Suárez com clube uruguaio Equipes se enfrentam na próxima semana pelas quartas de final da Copa Sul-Americana







O pré-acordo de Suárez e Nacional acabou gerando um desconforto no Atlético-GO. Em tom cômico e preocupado, o perfil oficial do clube goiano respondeu nesta terça-feira uma publicação do time uruguaio nas redes sociais.

O Nacional publicou um vídeo de Suárez revelando que havia um pré-acordo com o clube. Nos comentários, o perfil do Atlético-GO respondeu com a legenda “Aí é f***”, revelando uma certa preocupação de enfrentar o atacante uruguaio na Copa Sul-Americana.

Com passagens por gigantes clubes do futebol europeu como Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, Suárez deve firmar acordo com o Nacional. O atacante chegou a negociar com o River Plate, mas pretende retornar ao clube que o revelou.

Atlético-GO e Nacional se enfrentam no dia 2 de agosto, em Montevidéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O confronto de volta está marcado para o dia 9, em Serra Dourada.

