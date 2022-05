Rival do Corinthians na Copa do Brasil é lanterna na Série D e não vence há sete jogos Última vitória da Portuguesa-RJ está prestes a completar dois meses. Além disso, a Lusa ainda não venceu como visitante neste ano





O Corinthians terá pela frente um adversário que está longe de viver o melhor momento, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A Portuguesa-RJ está há sete partidas sem vencer e, embora já tenha deixado para trás dois times na competição mata-mata, no Brasileirão da Série D ela amargura a lanterna do grupo em que está.

Em quatro jogos pela quarta divisão nacional, a Lusa tem três empates e uma derrota, esta ocorrida no jogo mais recente, contra o Paraná, em Curitiba, no último domingo (8).

Antes, a equipe carioca vinha de uma sequência de cinco empates consecutivos, entre eles contra o Timão, em Londrina, no primeiro encontro pela Copa do Brasil, há três semanas.

A sequência ruim de resultados faz com que a Portuguesa esteja na oitava, e última, colocação do grupo 7, que, além da equipe lusitana e do Paraná, tem São Bernardo, Cianorte, Nova Iguaçu, Oeste, Santo André e Pérolas Negras.

A última vitória da Lusa do Rio de Janeiro está prestes a completar dois meses, e foi justamente pela Copa do Brasil, 2 a 0 contra o Sampaio Corrêa-MA, na Ilha do Governador, pela segunda fase da competição nacional, no dia 15 de março.

Antes da Copa do Brasil, a Portuguesa também disputou o Campeonato Carioca, onde ficou exatamente na metade da tabela, na sexta colocação, entre as 12 equipes que disputaram. No Estadual foram três vitórias, três empates e cinco derrotas na primeira fase, estando entre a trica de triunfos o Botafogo.

A classificação também colocou a Lusa na Taça Rio, mas ela foi derrotada no agregado para o Resende, perdendo a ida, por 1 a 0, e empatando a volta, por 2 a 2.

No total da temporada, a Portuguesa-RJ tem 20 jogos disputados, com cinco vitórias, oito empates e sete derrotas, um aproveitamento de 38,3%. Foram 19 gols marcados e 20 sofridos.

Todos os triunfos em 2022 foram em casa, condição diferente da que enfrentará o Corinthians, o que coloca mais uma pitada de necessidade da equipe carioca fazer jus ao seu mascote e aplicar uma zebra em Itaquera.

