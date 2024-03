Rival do ChatGPT, Claude ganha nova versão

André Cardozo 06/03/2024 - 11:08 Para compartilhar:

A Anthropic – startup de IA considerada umas das principais concorrentes da OpenAI, do ChatGPT – anunciou nesta semana uma nova versão de seu modelo de linguagem Claude. A nova família Claude 3 inclui três modelos Claude 3 Haiku (básico) Claude 3 Sonnet (intermediário) e Claude 3 Opus (o mais poderoso).

Segundo dados da própria empresa, o Claude 3 Opus supera as versões mais avançadas do ChatGPT e do Google Gemini em tarefas matemáticas e lógicas. Ainda segundo a Anthropic, o modelo intermediário Sonnet é duas vezes mais eficiente do que o modelo anterior Claude 2.

O Claude 3 também erra menos do que seu antecessor. Segundo a Anthropic, as chamadas “alucinações” e as situações em que o modelo não sabe responder as perguntas caíram pela metade. O Claude 3 está disponível na nuvem da AWS por meio do Amazon Bedrock e em preview fechado na nuvem do Google Cloud, por meio do Vertex AI.

Fundada pelos irmãos Dario Amodei e Daniela Amodei – ambos ex-funcionários da OpenAI – a Anthropic recebeu no ano passado investimentos de US$ 4 bilhões da Amazon e de US$ 2 bilhões do Google. Assim, a startup se consolidou como uma das maiores apostas destas gigantes contra a Microsoft, parceira da OpenAI. Desde o lançamento do ChatGPT no fim de 2022, os grandes players de nuvem vêm competindo para fornecer ferramentas de IA generativa para seus clientes.

